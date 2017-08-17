Reuters узнало о планах китайской компании купить долю в «Роснефти»

Китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) обсуждает покупку доли в «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С июля глава «Роснефти» Игорь Сечин дважды встречался с председателем CEFC Йе Цзяньмином.

Представитель CEFC заявил агентству, что 2 августа компании подписали соглашение о сотрудничестве, однако он не уточнил, обсуждалась ли тогда возможная продажа.

Собеседник агентства, близкий к «Роснефти», рассказал, что китайская компания может получить долю в розничном бизнесе («Роснефти» принадлежат 3 тысячи заправочных станций и 1 тысяча бензовозов). «Сделка "Роснефти" с CEFC обсуждается, но она имеет сложную конфигурацию, которая пока до конца не определена», — добавил собеседник Reuters.

Китайский чиновник отмечает, что одной из основных проблем при обсуждении сделки являются санкции, введенные в отношении России. Планируется, что о сделке объявят в сентябре.

Осведомленный о переговорах источник РБК подтвердил, что это продажа обсуждается.

«Мы рассматриваем все возможные варианты сотрудничества с различными заинтересованными компаниями в Китае — это наш стратегический партнер, мы являемся основными поставщиками топлива в КНР», — прокомментировал информацию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, отказавшись рассказать о конкретных переговорах с CEFC.

Сейчас 50% акций «Роснефти» принадлежит государству через компанию «Роснефтегаз». Еще 19,75% акций принадлежит British Petroleum, столько же акций приобрел в декабре 2016 года катарский фонд Glencore.