Родственников чеченцев из поселка Красная Турбина, о которых рассказала «Новая газета», избили в РОВД. Обновлено

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Около 17:55 (мск) нам сообщили, что на территорию РОВД въехала карета «скорой».

18:25 (мск) Соседи Тазбиевых сообщили о том, что из дома забрали Джамалая Дударова и его жену, живших напротив. Эти люди были в числе первых подписантов письма.

18:40 (мск) ВАЗ 2114 с номерами т_670_оо_95rus, на которой Дударовых забрали из дома, только что въехала на территорию Старопромысловского РОВД.

19:32 (мск) Начальник криминальной полиции Старопромысловского района Мамед Магомадов на собственной машине привез Магомеда Тазбиева и Салмана Тарамова домой. родственники подтвердили, что Магомед и Салман были избиты.

Судьба Дударовых — соседей Тазбиевых, которые подписали обращение к генпрокурору Чайке одни из первых — до сих остается неизвестной. По последним данным, они еще в РОВД.

Тем временем на территорию РОВД завели адвоката Владимира Рутковского, который все это время дежурил у его стен. В тот момент, когда полицейские подошли к адвокату, мы с ним разговаривали по телефону. Последнее, что мне удалось услышать — вопрос подошедшего о том, как информация об этих событиях попала в «Новую газету».