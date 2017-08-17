Родственников чеченцев из поселка Красная Турбина, о которых рассказала «Новая газета», избили в РОВД. Обновлено
Ольга Боброваредактор отдела спецрепортажей
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Около 17:55 (мск) нам сообщили, что на территорию РОВД въехала карета «скорой».
18:25 (мск) Соседи Тазбиевых сообщили о том, что из дома забрали Джамалая Дударова и его жену, живших напротив. Эти люди были в числе первых подписантов письма.
18:40 (мск) ВАЗ 2114 с номерами т_670_оо_95rus, на которой Дударовых забрали из дома, только что въехала на территорию Старопромысловского РОВД.
19:32 (мск) Начальник криминальной полиции Старопромысловского района Мамед Магомадов на собственной машине привез Магомеда Тазбиева и Салмана Тарамова домой. родственники подтвердили, что Магомед и Салман были избиты.
Судьба Дударовых — соседей Тазбиевых, которые подписали обращение к генпрокурору Чайке одни из первых — до сих остается неизвестной. По последним данным, они еще в РОВД.
Тем временем на территорию РОВД завели адвоката Владимира Рутковского, который все это время дежурил у его стен. В тот момент, когда полицейские подошли к адвокату, мы с ним разговаривали по телефону. Последнее, что мне удалось услышать — вопрос подошедшего о том, как информация об этих событиях попала в «Новую газету».
Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отца и дядю задержанных молодых людей, спустя несколько часов после публикации на сайте «Новой газеты» информации о письме, отправленном генеральному прокурору, срочно вызвали в РОВД Старопромысловского района.
Салман Тарамов успел сообщить адвокату своего сына Владимиру Рутковскому, что звонивший — Мамед Магомадов начальник криминальной полиции Старопромысловского района —требует их на встречу со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым и заместителем главы МВД Чечни Апти Алаутдиновым.
В 17:28 (мск) Магомед Тазбиев успел на несколько секунд связаться с адвокатом Рутковским. «Бьют, бьют, бьют», — все, что успел сказать он.
«Новая» призывает Российскую Федерацию немедленно вмешаться в то, что происходит на территории РОВД Старопромысловского района.