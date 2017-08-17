К политике Путина отрицательно относятся  в Европе и США, но доверяют во Вьетнаме и на Филиппинах

Большинство европейских граждан (78%) отрицательно оценивают политику президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в 37 странах мира американским социологическим институтом Pew Research Center (PRC).

В мировом масштабе меньшинство опрошенных (26%) выразили доверие Путину в международных делах. Лидерами в негативном отношении к российскому президенту стали европейцы. Первое место занимают поляки (89%), за ними следуют испанцы (88%), голландцы и шведы (87%). В США и Канаде примерно две трети опрошенных также поставили ему минус.

Только жители четырех стран (Вьетнам, Филиппины, Греция и Танзания) считают, что деятельность президента России на международной арене заслуживает одобрения. Граждане более трети участвующих в опросе государств (преимущественно азиатских, африканских и латиноамериканских) вообще затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с тем только 31% опрошенных рассматривают Россию в качестве непосредственной угрозы безопасности. Здесь Россия оказалась позади США и Китая, получивших по 35 % голосов. Только поляки (65%) и турки (54%) назвали Россию главной своей угрозой.

По степени угрозы глобальной безопасности на первый план вышли такие проблемы, как исламский терроризм (62%), изменение климата (61%) и атаки хакеров (51%).

Защита личных свобод граждан в России получила негативную оценку в Европе, США и Канаде, где более 80% процентов опрошенных (в Швеции даже 91%) убеждены, что внутренняя политик Кремля имеет репрессивный характер. В противовес им население ряда африканских государств южнее Сахары, вьетнамцы и филиппинцы считают, что в России с правами человека все обстоит благополучно.