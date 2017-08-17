В Барселоне автомобиль въехал в толпу людей. Полиция назвала случившееся терактом

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В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, передает Associated Press‏. Водитель фургона скрылся.

Несколько человек пострадали. По данным Reuters, погибли два человека.

Агентство сообщает, что вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. По данным El Periodico, люди, которые наехали на прохожих, находятся в баре на улице Паралело.

Очевидцы также сообщили о стрельбе на рынке Барселоны.

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Truck rams into crowd in #Barcelona. Many reported injured. pic.twitter.com/qeCmnL2GsS — Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017

Полиция оцепила место происшествия, людей эвакуировали из близлежащих зданий. Закрыты все станции метро Барселоны.

Инцидент произошел в центре города, на улице Рамбла. Это пешеходная улица между Готическим кварталом и кварталом Раваль.