В Барселоне автомобиль въехал в толпу людей. Полиция назвала случившееся терактом
В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, передает Associated Press. Водитель фургона скрылся.
Несколько человек пострадали. По данным Reuters, погибли два человека.
Агентство сообщает, что вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. По данным El Periodico, люди, которые наехали на прохожих, находятся в баре на улице Паралело.
Очевидцы также сообщили о стрельбе на рынке Барселоны.
🔴 BREAKING |— Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017
Truck rams into crowd in #Barcelona. Many reported injured. pic.twitter.com/qeCmnL2GsS
Полиция оцепила место происшествия, людей эвакуировали из близлежащих зданий. Закрыты все станции метро Барселоны.
Инцидент произошел в центре города, на улице Рамбла. Это пешеходная улица между Готическим кварталом и кварталом Раваль.
NEW VIDEO: Van ploughs into crowds in Ramblas area in Barcelona. Police say many injured. #Ramblas #Barcelona pic.twitter.com/gA1QsmF8O7— Michael Gravesande (@OldBlackHack) August 17, 2017