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В Барселоне автомобиль въехал в толпу людей. Полиция назвала случившееся терактом

Общество

В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, передает Associated Press‏. Водитель фургона скрылся.

Несколько человек пострадали. По данным Reuters, погибли два человека.

Агентство сообщает, что вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. По данным El Periodico, люди, которые наехали на прохожих, находятся в баре на улице Паралело.

Очевидцы также сообщили о стрельбе на рынке Барселоны. 

Полиция оцепила место происшествия, людей эвакуировали из близлежащих зданий. Закрыты все станции метро Барселоны.

Инцидент произошел в центре города, на улице Рамбла. Это пешеходная улица между Готическим кварталом и кварталом Раваль.

Теги:
автомобили, испания
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