Лидер «Шалтай-Болтая» дал показания на бывших подчиненных

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев дал показания на судебном заседании в Мосгорсуде в отношении членов хакерской группы Константина Теплякова и Александра Филинова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Аникеева Хазрет Бижоев.

По словам адвоката, допрос Аникеева длился почти целый день. Неизвестно, о чем именно говорил Аникеев, поскольку дело «Шалтай-Болтая» засекречено и рассматривается в закрытом режиме.

Защитник также подтвердил, что Аникеев отозвал жалобу на вступивший в силу приговор Мосгорсуда — суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. По словам адвоката, отзыв жалобы — исключительно решение Аникеева.

Другой адвокат Аникеева Руслан Коблев, комментируя отзыв Аникеевом жалобы на приговор Мосгорсуда, предположил, что Аникеев принял такое решение, поскольку посчитал, что обжалование приговора затянет его возможное условно-досрочное освобождение.

Дело против лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Аникеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 6 июля Московский городской суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Также под стражей находятся и другие члены хакерской группы Александр Филинов и Константин Тепляков. Все они проходят по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах. В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, журналиста Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.