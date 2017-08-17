В одном из ресторанов Барселоны неизвестные захватили заложников

Двое вооруженных людей захватили заложников в турецком ресторане Luna d'Istanbul после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов, сообщает El Periodico.

Сразу после того, как микроавтобус наехал на пешеходов, двое вооруженных людей ворвались в ресторан. Также сообщалось о стрельбе на рынке Бакерия.

Как рассказала TJ очевидица, рынок Бакерия закрыт, люди находятся внутри и полиция не дает им выйти.

На улице Рамбла фургон въехал в пешеходов. По предварительным данным, погибли два человека. Другие источники утверждают, что жертвами стали три человека. Пострадали 20-25 человек. В автомобиле нашли испанский паспорт.

По словам очевидцев, фургон начал движение с улицы Пелай, потом съехал на улицу Рамбла. Водитель ехал с большой скоростью, чтобы задеть больше людей.

Полиция официально назвала слушившееся терактом. Водитель фургона скрылся, его разыскивают. Также правоохранители ищут второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться.