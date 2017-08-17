Кадыров назвал «странным» отказ «Роснефти» от строительства завода в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел «странным» отказ «Роснефти» от строительства в Чечне битумного завода.

«Странным выглядит и сообщение “Роснефти” об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ [нефтеперерабатывающего завода] битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора», — написал он в инстаграме.

В конце марта РБК сообщило, что «Роснефть» предложила вместо строительства в Грозном нефтеперерабатывающего завода мощностью 1 млн т нефти в год построить в столице Чеченской Республики битумный завод. Строительство НПЗ в Грозном компания сочла нерентабельным.

Спустя месяц РБК со ссылкой на свои источники в «Роснефти» сообщило, что с компании сняли обязательство строить в Чечне НПЗ, она продолжит свою работу в республике и не будет продавать ей свои активы в регионе (в 2017 году PwC оценил их в 12,5 млрд руб.). Якобы такая договоренность была достигнута на закрытой встрече исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина с Кадыровым.

Financial Times рассказывала о конфликте Сечина с Кадыровым из-за активов «Роснефти» в Чечне. По данным издания, глава республики отказался платить компании 12,5 млрд рублей, назвав цену за активы «завышенной». Позднее Сечин и Кадыров назвали эту информацию «лживыми измышлениями» и пригрозили газете судебными исками. Позже «Роснефть» отказалась от этой идеи.

РБК отмечает, что Кадыров добивается строительства НПЗ в Чечне с 2010 года. Существовавшие в Чечне НПЗ были уничтожены в ходе двух чеченских войн.

В 2013 году президент России Владимир Путин дал поручение оценить возможность строительства НПЗ в Чечне. Построить завод должна была «Роснефть», она оценила проект в 78,2 млрд руб. За три года на разработку проекта ушло 700 млн руб. Однако после этого министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил, что строительство НПЗ отложено на долгосрочную перспективу.

В том же 2013 году, напомним, Кадыров уже критиковал нефтяную компанию за проволочки со строительством в регионе НПЗ, а также за маленькие отчисления в бюджет.