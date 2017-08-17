Источник: количество жертв теракта в Барселоне выросло до 13 человек

В результате теракта в центре Барселоны погибли не менее 13 человек, передает радио Cadena SER.

Информацию подтверждает источник El Pais.

В полиции Каталонии уточнили, что один человек погиб, еще 32 человека получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

На улице Рамбла фургон въехал в пешеходов. По словам очевидцев, микроавтобус двигался с улицы Пелай, потом съехал на улицу Рамбла. Водитель скрылся с места проишествия. Фургон был арендован.

Также сообщалось, что подозреваемые в нападении ворвались в ресторан Luna d'Istanbul. Полиции удалось проникнуть в здание, где забаррикадировались предположительные виновники теракта.

Полиция официально назвала слушившееся терактом. Также правоохранители ищут второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться. По неподтвержденным данным, его нашли в пригороде Барселоны.