Путин помиловал осужденного за гибель 110 горняков директора шахты

Президент России Владимир Путин своим указом помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская» в Кузбассе, где в 2007 году погибли 110 человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Документ вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Трагедия произошла 19 марта 2007 года. Она стала крупнейшей в России аварией такого рода почти за 80 лет, отмечает РИА Новости.

В момент взрыва метана под землей находились 203 человека, включая практически все руководство шахты и одного иностранца. Спасти удалось только 93 человек.

По версии следствия, причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированно перепрограммированы на меньшие показатели. Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля.

Директор шахты Андрей Функ и пять его подчиненных были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от трех до шести лет.