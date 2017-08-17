Полиция Барселоны задержала предполагаемого водителя фургона

Полиция задержала предполагаемого участника наезда на пешеходов в Барселоне. Видео задержания опубликовало издание Newsweek En Espanol.

По информации издания, задержанный — Дрисс Укабир. Его ранее называли причастным к теракту.

Информацию о задержании подтверждает телеканал RTVE. Однако личность задержанного не уточняется.

Полиции удалось найти второй фургон, который имеет отношение к теракту. Он находился в пригороде Барселоны, Вике.

На улице Рамбла фургон въехал в пешеходов. По словам очевидцев, микроавтобус двигался с улицы Пелай, потом съехал на улицу Рамбла. Водитель скрылся с места проишествия. Фургон был арендован.

Также сообщалось, что подозреваемые (источники сообщали, что в здание ворвались два человека) в нападении забаррикадировались в ресторане Luna d'Istanbul. Полиция вскоре окружила их. Местные СМИ сообщают, что с нападавшими ведут переговоры.

По данным источников, в результате теракта погибли не менее 13 человек. Полиция официально подтвердила гибель одного человека. Еще 32 человека человека получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.