Пожизненно осужденный экс-сенатор Изместьев написал прошение о помиловании

Отбывающий пожизненный срок за организацию заказных убийств бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев написал прошение о помиловании и намерен в ближайшее время его подать. Об этом The Bell сообщили два информированных источника. Позже эту информацию подтвердил Интерфакс со ссылкой на главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву.

По данным The Bell, основанием для прошения стало написанное в 2015 году заявление следователя Алексея Весельева, который руководил расследованием дела в отношении главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В нем говорится, что «благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК “Башнефть” стоимостью 260 млрд рублей были возвращены Росимуществу».

По словам одного из собеседников The Bell, сейчас Изместьев находится в одном из московских СИЗО и дает новые показания на Евтушенкова. Подтвердить эту информацию в других источниках изданию не удалось. Представитель ФСИН не смог прокомментировать эту информацию, адвокат экс-сенатора отказался от комментариев.

Алексеева рассказала Интерфаксу, что Изместьев написал прошение о помилование, но еще не подал его. В ближайшее время оно будет подано, добавила она.

Читайте также Путин лично поздравил правозащитницу Людмилу Алексееву с юбилеем. Фотография

В конце июля Алексеева попросила президента России Владимира Путина помиловать Изместьева. Это произошло, когда глава государства приехал к ней домой, чтобы поздравить с 90-летием. Правозащитница рассказала, что президент согласился. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что, по мнению, президента это возможно, и что на это потребуется время.

The Bell напоминает, что в 2014 году показания Изместьева вошли в уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти». Главу АФК «Система» Владимира Евтушенкова обвинили в легализации похищенного у государства имущества, а «Башнефть» вернулась в собственность государства.

Осенью 2016 года госпакет «Башнефти» приобрела «Роснефть». В мае 2017-го «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» иск на 170 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили якобы нанесенный при реорганизации «Башнефти» ущерб, который привел к обесцениванию актива.

Изместьева задержали в Москве в 2007 году, а спустя три года, в декабре 2010-го, приговорили к пожизненному лишению свободы. Изместьева обвинили в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации теракта, совершении других преступлений. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн рублей.

По версии следствия, с середины 1990-х Изместьев был фактическим руководителем Кингисеппской преступной группировки. По его заказу члены ОПГ совершили 12 заказных убийств, в основном связанных с бизнес-интересами сенатора. Дело Изместьева было одним из самых громких в середине 2000-х.

В 2014 году Изместьев пошел на сделку со следствием и начал давать показания против Рахимова и Евтушенкова. В апреле 2015 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что из Швейцарии возвращены активы Изместьева. Он отметил, что «за счет этих средств компенсирован ущерб потерпевши в России».

Изместьева представлял Башкирию в Совете федерации с 2001 года по 2006 год.