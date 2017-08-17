Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, сообщает Reuters. Еще 50 человек пострадали.

La meva mÃ©s rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i mÃ©s de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017

О том, что в результате теракта в центре Барселоны погибли не менее 13 человек, ранее сообщило радио Cadena SER. Эту информацию также подтвердил источник El Pais.

Ранее полиция Каталонии сообщала о гибели одного человека и 32 пострадавших.

La Vanguardia сообщает, что полиция застрелила одного из предполагаемых террористов. По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн. Официального подтверждения информации пока нет.

El Mundo уточняет, что полиция застрелила мужчину, который ранее прорвался через полицейский кордон в центре города. При этом издание El Pais пишет, что при прорыве кордона был легко ранен полицейский.

На данный момент известно, что полиция задержала двоих подозреваемых. По данным СМИ, одним из них является Дрисс Укабир. По информации El Periodico, его задержали в городе Манлье, где был найден один из фургонов, разыскивавшихся в связи с терактом.

17 августа фургон наехал на пешеходов на улице Рамбла, главной туристической улице Барселоны. Полиция официально назвала произошедшее терактом.