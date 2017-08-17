Путин разрешил Минобороны изымать землю для госнужд

Президент России Владимир Путин разрешил Минобороны изымать земли для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».

Кроме того, Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил (ВС), но и войск Росгвардии. Ранее ведомство имело право выдавать разрешения только на строительство объектов ВС.

В мае Путин разрешил Федеральной службе безопасности (ФСБ) изымать земли и расположенные на них объекты недвижимости для государственных нужд. В марте аналогичное право получила Федеральная служба охраны (ФСО).