ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за теракт в Барселоне, сообщает Reuters.

Также об этом сообщает связанное с ИГ агентство Amaq.

Полиция подтвердила задержание двоих подозреваемых. Первым задержанным, возможно, является Дрисс Укабир. Личность второго подозреваемого не раскрывается. По неподтвержденным данным, одного из причастных к теракту застрелили.

Ранее сообщалось, что возможные террористы скрывались в баре. Однако полиция опровергла эту информацию.

На улице Рамбла фургон въехал в пешеходов. По словам очевидцев, микроавтобус двигался с улицы Пелай, потом съехал на улицу Рамбла. В результате погибли 13 человек.

Полиция также обнаружила в одном из пригородов Барселоны второй фургой, «связанный» с инцидентом на Рамбла. Никаких подробностей правоохранители пока не приводят.

Позднее рядом с местом теракта автомобиль наехал на двоих сотрудников полиции.