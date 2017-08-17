«Роснефть» опровергла отказ от строительства битумного завода в Чечне

«Роснефть» официально опровергла заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который упрекнул компанию в том, что она отказалась строить в республике битумный завод. Об этом сообщает РБК.

«Компания не отказывалась от планов по строительству битумного производства на территории Чеченской Республики. В настоящее время готовится ТЭО проекта», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее Кадыров в инстаграме пожаловался на «странное» решение «Роснефти» отказаться от строительства битумного завода в республике.

«Странным выглядит и сообщение “Роснефти” об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ [нефтеперерабатывающего завода] битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора», — написал он.

РБК обратил внимание на то, что нефтяная компания опубликовала на сайте госзакупок заявку на разработку предварительного технико-экономического расчета строительства битумного завода. «Роснефть»заключила договор на 8,46 млн руб. с ОАО «ВНИПИнефть» на срок с начала июля по конец декабря этого года.

Источник издания в «ВНИПИнефти» заявил, что им не поступало распоряжение о прекращении подготовки ТЭО проекта из-за отказа заказчика. «ВНИПИнефть» также не сообщал «Роснефти» о нерентабельности проекта. Работа над документацией продолжается, отмечал источник.

С 2010 года глава Чечни добивался строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Чечне. Его должна была строить «Роснефть». Проект был оценен в в 78,2 млрд руб. Однако через три года работы строительство отложили на неопределенный срок. Позже «Роснефть» назвала проект нерентабельным. А в марте этого года предложила заменить его битумным заводом.