Полиция Каталонии сообщила о сотне пострадавших в результате теракта

В результате теракта в Барселоне пострадали более ста человек, погибли 13, заявили в полиции Каталонии.

В полиции отметили, что «эта цифра может увеличиться в течение нескольких часов». Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

Кроме этого, представитель полиции Каталонии Хосеп Траперо заявил, что среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителей фургона.

По его словам, задержанные «прямо связаны» с атакой. Одного из них задержали в каталанском городе Альканаре, другого— в Риполи (вероятно, он имел в виду Дрисса Укабира).

По версии следствия, что человек, который после теракта прорвал на машине оцепление в центре Барселоны и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту.

Кроме этого, следствие считает, что теракт в Барселоне связан со взрывом, который произошел минувшей ночью в городе Альканаре. Тогда пострадали семь человек и один погиб. Предполагалось, что причиной мог быть взрыв газа.

17 августа фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к теракту. СМИ сообщили, что одного из них зовут Дрисс Укабир, он живет в Риполе. Мэр этого города рассказал журналистам, что Укабир сам явился в полицию после теракта и заявил, что его документы украли, а в момент атаки он был в Риполе. В краже документов, по словам мэра, подозревается его брат.