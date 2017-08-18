В результате нового теракта в Испании пострадали семь человек

В результате попытки совершения теракта в испанском городе Камбрильс пострадали семь человек. Об этом сообщает полиция Каталонии в твиттере.

Террористы попытались сбить пешеходов на машине Audi A3, однако полиция успела открыть по ним огонь. В результате происшествия пострадали шесть гражданских лиц и один полицейский.

Согласно сообщениям правоохранительных органов страны, четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался позднее от полученных ран. Отмечается, что на них были пояса смертников.

Попытка нового теракта в Камбрильсе произошла после атаки в Барселоне, где погибли 13 человек и более 100 пострадали.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Вера Юрченко