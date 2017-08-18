Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину

Мэр американского Сиэтла Эдвард Мюррей высказался за снос памятника Владимиру Ленину, стоящего на одной из улиц города. Об этом он заявил в интервью радиостанции KIRO.

«В последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в нашем городе существуют символы ненависти, расизма и насилия. Мы должны убрать все эти символы». — сказал Мюррей.

По его словам, к таким символам относятся памятники конфедератам и статуя, «идеализирующие основателя авторитарного советского режима».

«Я считаю, что мемориал конфедератам на кладбище Лейк-Вью и статуя Ленина в [районе] Фримонт должны быть убраны», — добавил он.

Пятиметровая статуя Ленина, которая сейчас находится в Сиэтле, изначально была установлена в словацком городе Попрад. После падения коммунистического режима в Чехословакии статую демонтировали, и ее выкупил у местных властей американец Льюис Карпентер. Его наследники установили статую на одной из улиц Сиэтла. Памятник находится на частной территории и не может быть снесен без согласия владельца.

Ранее в августе Украина заявила, что демонтировала все памятники Владимиру Ленину в стране в рамках закона о декоммунизации.