В СПЧ начали проверку сведений об избиении родственников чеченцев из поселка Красная Турбина

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России начал проверять информацию об избиении родственников чеченцев из поселка Красная Турбина, обвиняемых в приготовлении к участию незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

«Я получил эту информацию от правозащитников и сейчас занимаюсь ее проверкой через Совет по правам человека при главе Чеченской республики», — сказал он.

Ранее «Новая газета» писала о деле жителей поселка Красная Турбина в Чечне — 20-летнего Магомеда Тарамова и 19-летнего Джамалая Тазбиева. Единственным доказательством их вины является чистосердечное признание, которое, по словам молодых людей, было получено под пытками.

В настоящее время слушания по этому делу проходят в Старопромысловском суде Грозного. Жители посёлка и их родственники не верят обвинению, и обратились в связи с этим к генпрокурору России Юрию Чайке. ‎После этого родственников Тарасова и Тазбиева вызвали на встречу со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым и избили.

«Новая газета» призвала федеральные власти вмешаться в ситуацию.

Вера Юрченко