Полиция подтвердила связь терактов в Барселоне и Камбрильсе

Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило связь между терактами в Барселоне и городе Камбрильс. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Эта атака [в Камбрильсе] была в том же русле. Между ними существует связь», — сказал советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

Кроме того, два теракта, по данным властей, связаны со взрывами в жилом доме, которые накануне произошли в городе Альканар, передает El Pais.

Ранее считалось, что взрывы в жилом доме были вызваны утечкой газа, однако теперь происшествие связывают с приготовлением в доме взрывчатки.

Ранее стало известно о попытке совершения нового теракта в Каталонии. Пять террористов в поясах смертников пытались сбить пешеходов, но были застрелены испанской полицией. В результате происшествия пострадали шесть гражданских лиц и один полицейский.

Попытка теракта в Камбрильсе произошла после атаки в Барселоне, в результате которой погибли 13 человек и более 100 пострадали. Напомним, фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).