Вооруженный мужчина ограбил банк в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина ограбил отделение Восточного экспресс банка в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«Известно, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, зашел в помещение и потребовал денежные средства. Ему отдали их. Сумма ущерба сейчас устанавливается», — сообщили агентству.

Сотрудники правоохранительных органов уже опросили персонал банка и провели поквартирные обходы в доме по адресу ул. Челюскинцев, 64, где находится офис.

В январе 20 млн рублей были похищены из офиса «Бургарбанка» в Москве.