Полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии

Правоохранительные органы задержали третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии. Об этом в твиттере сообщила полиция.

We have arrested a third person in Ripoll related to the attacks #Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) August 18, 2017

«В Риполе задержан третий человек в связи с атаками в Камбрильсе и Барселоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых в Альканаре и Риполи. Один из них является выходцем из Марокко, другой – житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Полиция не назвала их имен, но подчеркула, что они «прямо связаны» с атакой.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате которой погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее пять террористов в поясах смертников пытались сбить пешеходов в Камбрильсе, но были застрелены испанской полицией. В результате происшествия пострадали шесть гражданских лиц и один полицейский.

В МВД страны заявили, что произошедшие атаки связаны между собой.

Вера Юрченко