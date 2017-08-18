В Москве сотрудники Росгвардии сломали руку кандидату в муниципальные депутаты за парковку у мэрии
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Позднее Коровин написал в твиттере, что врачи диагностировали у него разрыв связок.
Сотрудники Росгвардии сломали руку кандидату в муниципальные депутаты Вадиму Коровину. Об этом он рассказал в твиттере.
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По словам Коровина, когда он припарковался у здания мэрии, к нему «подошли сотрудники ведомственной охраны, сказали, что парковаться там нельзя». Он отказался убрать машину.
Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского. До этого сотрудники Росгвардии отказывались отпустить его в больницу.