Новая газета

В Москве сотрудники Росгвардии сломали руку кандидату в муниципальные депутаты за парковку у мэрии

Общество

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Позднее Коровин написал в твиттере, что врачи диагностировали у него разрыв связок.

Сотрудники Росгвардии сломали руку кандидату в муниципальные депутаты Вадиму Коровину. Об этом он рассказал в твиттере.

По словам Коровина, когда он припарковался у здания мэрии, к нему «подошли сотрудники ведомственной охраны, сказали, что парковаться там нельзя». Он отказался убрать машину.

Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского. До этого сотрудники Росгвардии отказывались отпустить его в больницу.

Теги:
муниципальные депутаты, росгвардия, москва
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