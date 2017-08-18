«Нелюбовь» Звягинцева собрались выдвинуть на «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева собрались выдвинуть на «Оскар» от России вслед за картиной «Матильда» Алексея Учителя. Об этом Интерфаксу рассказал продюсер «Нелюбви» Александр Роднянский.

«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии», – пояснил Роднянский.

По словам продюсера, основные элементы успешной конкуренции на премию — участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях — Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе. Также Роднянский подчеркнул важность реакции международной прессы, репутацию режиссера и наличие американского дистрибьютора у фильма.

«Ведь многие страны представят фильмы-победители этих фестивалей. Они традиционно являются фаворитами. И здесь у "Нелюбви" очевидное преимущество - Приз жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля», — отметил продюсер.

При этом, говоря о шансах фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в гонке за «Оскар», продюсер отметил, что они не высоки.

«Я с огромной симпатией и уважением отношусь к Алексею Ефимовичу Учителю, уверен, что он сделал сильный фильм. Сочувствую автору в связи с тем, что происходит вокруг его картины задолго до ее премьеры. Готов поддержать фильм, но в силу сказанного выше полагаю, что в этом году у фильма "Матильда" шансов на успех в гонке за "Оскаром" немного», — заключил Роднянский.

Напомним, в конце мая режиссер Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь» на конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля.