Защита пропавшего уроженца Дагестана пожаловалась на бездействие полиции

Защита пропавшего при невыясненных обстоятельствах 27-летнего уроженца Дагестана Магомеда Омарова подала жалобу в суд на бездействие полиции (документ есть в распоряжении редакции).

Жалоба подана 15 августа в Перовский районный суд Москвы. Адвокат Магомед Шабанов просит признать незаконным бездействие начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский Москвы Басерова Е.А и обязать его устранить допущенные нарушения. Защитник сообщает суду, что полицейский не запрашивает детализацию звонков пропавшего Омарова, не приобщает к делу документы по просьбе адвоката и отказывается информировать о результатах розыска.

«Розыскное дело фактически стоит на месте, я вынужден почти каждый день писать жалобы в прокуратуру, чтобы получить хоть какие-то сведения о том, как оно идет, узнать какие-то факты, связанные с местонахождением Омарова. К сожалению, прокуратура ограничивается отписками, типа “даны поручения для проверки доводов адвоката Шабанова, в случае необходимости примите меры прокурорского реагирования” (в распоряжении газеты есть эти документы, — ред.). В реальности ничего не происходит», — рассказал «Новой» адвокат.

При этом, добавил Шабанов, ему из достоверных источников (неофициально) стало известно, что автомобиль Омарова после полуночи ездил по Москве, в частности, около двух часов ночи в районе Сокольники допустил нарушение ПДД. «То есть этот автомобиль оказался в поле зрения сотрудников ГИБДД. Эта информация доступна сотрудникам полиции, в производстве которых находится розыскное дело», — отметил защитник.

Шабанов также рассказал, что 29 июля у пропавшего Омарова родился сын. «У этого малыша уже возникли проблемы: органы паспортной службы отказались регистрировать его в Дагестане по месту постоянного проживания родителей без присутствия отца», — сообщил адвокат.

27-летний уроженец Дагестана Магомед Омаров пропал в Москве 5 июня при невыясненных обстоятельствах. По словам адвоката, в тот день Омаров вызвался помочь по просьбе своих знакомых ранее не известному ему человеку — Максуду Кадршаеву. Он заехал за ним на своей машине в Балашиху.

Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали автомобиль Омарова в 14:20 минут по адресу Сущевский вал, 69 (внешняя сторона третьего транспортного кольца). С тех пор связи с Омаровым нет.

Спустя три дня на телефон друга Омарова с телефона Кадршаева поступили три сообщения непонятного содержания: «Салам алейкум», «Мы вместе», «Так надо было».

Кардашаев приехал в Россию после того, как его выдворили из Египта в ходе массовой акции по выдворению нелегальных мигрантов. В России он хотел найти работу.