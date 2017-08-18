Минтруда Коми отказалось перевести медсестер психинтернатов в мойщицы

Минтруда Коми отказалось от перевода медсестер психинтернатов республики в мойщицы. Уведомления о переводе на нижестоящие должности будут аннулированы.

Как рассказала руководитель НКО «Особые дети» Юлия Посевкина, на встрече с медсестрами замминистра Светлана Суворкина признала, что уведомления выданы с нарушениями закона, а вопрос оптимизации недостаточно проработан. Однако ведомство не отказалось от реорганизации, поэтому пока персонал и активисты добиваются, чтобы реформу обсудили публично.

Напомним, Минтруда с 1 октября планировало упразднить должности младших медсестер по уходу и перевести почти тысячу сотрудников в мойщицы. Ранее «Новая газета» сообщала, что из-за этого пациенты, которые не в состоянии ухаживать за собой, останутся без помощи. По профстандартам должность мойщицы не подразумевает ухода за подопечными интернатов.

Общественные организации родителей детей-инвалидов предали огласке эту ситуацию. Также персонал учреждений обратился с жалобой на действия республиканского Минтруда к губернатору и прокурору Коми.