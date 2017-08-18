СМИ: ЦРУ предупреждало испанскую полицию о возможном теракте в Барселоне

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) два месяца назад предупреждало каталонскую полицию о том, что террористы могут попытаться совершить атаку в Барселоне. Об этом пишет испанское издание El Periodico.

Аналитики ЦРУ проанализировали возможные места совершения террористических атак и отправили уведомление каталонской полиции, в котором в качестве вероятных мест нападения указали, в частности улицу Рамбла, где днем ранее террористы в фургоне наехали на толпу туристов.

Кроме того, в публикации говорится, что ЦРУ также предупреждали о потенциальном риске теракта в храме Святого семейства.

Ранее в пятницу в результате попытки совершения теракта в испанском городе Камбрильс пострадали семь человек. Это была уже вторая террористическая атака в Испании за последние два дня.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».