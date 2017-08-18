Полиция назвала имя предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне

Полиция Каталонии разыскивает 18-летнего Мусу Укабира, его называют возможным исполнителем теракта в Барселоне, передает издание La Vanguardia со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Эту информацию подтверждают источники El Pais. По данным издания, Муса Укабир — младший брат задержанного ранее Дриса Укабира.

Сообщается, что в организации терактов в Барселоне и Камбрильсе участвовали 12 человек.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии. Еще пятеро нападавших убиты в Камбрильсе в ночь на 18 августа. В розыске остаются четверо предполагаемых террористов, в их числе — водитель фургона, который сбил пешеходов в Барселоне.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате которой погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Оба инциндента связывают со взрывом, который в ночь на 17 августа произошел в Альканаре.