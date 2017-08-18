«Первый канал» опроверг сообщения о закрытии четырех проектов

В пресс-службе «Первого канала» опровергли сообщения о предстоящем закрытии четырех телепередач — «Контрольной закупки», «Первой студии», «Давай поженимся» и «Модного приговора». Об этом сообщает РБК.

«Мы понимаем, что новости о «Первом» люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию», — сказали РБК в пресс-службе телеканала.

О возможном закрытии четырех программ на «Первом канале» сообщило издание Ura.ru. Телеведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев позднее заявил, что «впервые слышит» о том, что его программу хотят закрыть.

Ранее ведущая программы «Наедине со всеми» Юлия Меньшова объявила о закрытии передачи, выходившей на «Первом канале».

Также РБК сообщило, что передача «Пока все дома» на «Первом канале» больше не будет выходить. По данным издания, это связано со скандалом из-за финансирования съемок видеороликов о детях-сиротах.

Ранее СМИ писали, что «Первый канал» покинули ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко. По информации РИА Новости, Малахов перейдет на «Россию 1». Олешко рассказал, что перейдет на НТВ.