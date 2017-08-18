Число жертв теракта в Барселоне увеличилось до 14 человек

Количество жертв теракта в Барселоне увеличилось до 14 человек, сообщает полиция.

В больнице умерла женщина, которая была ранена во время теракта.

Правоохранительные органы задержали третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии. Еще пятеро нападавших убиты в Камбрильсе в ночь на 18 августа.

В розыске остаются четверо предполагаемых террористов, в их числе — водитель фургона, который сбил пешеходов в Барселоне. Им мог быть Муса Укабир — младший брат задержанного ранее Дриса Укабира.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 14 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Оба инциндента связывают со взрывом, который в ночь на 17 августа произошел в Альканаре.