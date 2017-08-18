«Ведомости»: сотрудника ФСБ привлекли к разработке международного стандарта блокчейна

В комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, созданный в 2016 году при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе и сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Григорий Маршалко. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с работой комитета.

Сам Маршалко сообщил изданию, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Комментировать свое участие в комитете ISO он отказался, посоветовав газете обратиться в центр общественных связей ФСБ.

По словам члена делегации ISO, замначальника лаборатории компании «Инфотекс» Максима Шевченко, российская делегация, участвующая в разработке стандартов блокчейна, состоит из членов российского комитета Росстандарта по стандартизации криптографии. В положении этого комитета указано, что его работой руководит ФСБ, а его председателем является сотрудник службы, отмечают «Ведомости».

Читайте также Почему игры в блокчейн не сделают нашу страну привлекательной для лидеров цифровой экономики

Осенью в России появится отдельный комитет по блокчейну. В августе Росстандарт начал набирать в него экспертов, сообщает газета. По словам одного из членов комитета Алексея Уривского, задача российских представителей в комитете ISO состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы.

Ранее газета сообщала, что одной из причин, которые мешают развитию блокчейна в России, является отсутствие сертифицированных ФСБ решений для этой технологии.

В июле в правительстве представили программу «Цифровая экономика». Она среди прочего предусматривает проведение к концу 2019 года правового эксперимента по использованию блокчейна для удостоверения прав. Эксперимент будет длиться год, по его итогам планируется прописать в законодательстве правовые условия для использования этой технологии. На информационные технологии в России намерены потратить 200 млрд рублей.