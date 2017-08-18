По делу «болотника» Бученкова допросили нового свидетеля

В Замоскворецком районном суде продолжаются слушания по делу фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

На заседании выступил свидетель Денис Куватов, во время митингов 2012 года бывший бойцом ОМОНа. Ранее он уже давал показания по «болотному делу». Куватов сообщил, что 6 мая 2012 года после репетиции инаугурации президента его направили в резерв на Большой каменный мост, где проходил санкционированный митинг.

«Наша задача была в том, чтобы они с данного маршрута не сошли, конечной точкой была Болотная площадь», — рассказал он. Свидетель добавил, что стоял в оцеплении и задерживал активных митингующих, совершавших «противоправные действия». По словам Куватова, митингующие затаскивали бойцов ОМОНа в толпу, где «наносили удары тем, что было под рукой», бросали бутылки и куски асфальта. Из-за одного из таких «прилетевших» кусков Куватов получил закрытый перелом пальца правой руки.

«До сих пор шрам остался», — подчеркнул Куватов.

Государственный обвинитель долго расспрашивала свидетеля об обстоятельствах, при которых оказались перевёрнутыми биотуалеты в районе Болотной площади. Этот эпизод обвинение вменяет Бученкову. Свидетель подтвердил, что видел перевернутые кабинки, но кто и когда их переворачивал сказать не смог, потому что тот момент стоял в оцеплении. Применяли ли митингующие слезоточивый газ против бойцов, свидетель не помнил. На одном из предыдущих заседаний потерпевший полицейский Денис Моисеев утверждал, что Бученков распылял газ из баллончика.

Обвинение попросило огласить показания свидетеля, которые он дал в 2012 году. Адвокаты Сидоркина и Новиков не поддержали ходатайство, поскольку ранее свидетель заявил, что не знаком с подсудимым Бученковым. Однако судья удовлетворила ходатайство прокурора.

В показаниях Куватова от 2012 года повторялось с чуть большими подробностями все то, что он рассказал во время заседания. Прокурор также дочитала до места, где свидетель рассказывал о нападавшем в темной одежде.

— Я его запомнил хорошо, — читала прокурор, — он был в тёмной толстовке, в темных брюках с накладными карманами по бокам. Он действовал с группой из двух людей в масках.

Позже выяснилось, что речь в показаниях идет о Степане Зимине, уже осужденном по тем же статьям, которые вменяют Бученкову.

У защиты в ходе слушания возник только один вопрос к свидетелю.

— Скажите, вы знаете человека, сидящего справа от меня? — спросила Светлана Сидоркина.

— Не могу сказать, — ответил Куватов.

— В связи с чем?

— Не помню. Скорее всего, нет.

Адвокат Илья Новиков ходатайствовал о просмотре видеозаписей беспорядков, «раз уже все мы тут собрались». Судья Семёнова отклонила ходатайство и назначила следующее слушание на 21 августа.

Подсудимый Дмитрий Бученков не признает свою вину. По его словам, 6 мая 2012 года его не было в Москве. Вечером 5 мая 2012 года, рассказывал ранее Бученков, он уехал к родителям в Нижний Новгород и вернулся в Москву только спустя несколько дней. В декабре 2015 года Бученков был задержан, в начале марта 2017 года его перевели под домашний арест.

Юлия Лукьянова