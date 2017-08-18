ФАС возбудила дела в отношении «Азбуки вкуса» и «Мираторга»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дела в отношении ООО «Городской супермаркет» и ООО «ПродМир» (торговые сети «Азбука вкуса» и «Мираторг», — ред.) за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров. Об этом говорится на сайте регулятора.

В сообщении ведомства говорится, что дела были возбуждены после внеплановой проверки торговых сетей, проводившейся по поручению правительства России. Эксперты ФАС обнаружили в договорах ООО «Городской супермаркет» и ООО «ПродМир», заключенных с поставщиками продтоваров, признаки нарушений закона о торговле.

В сообщении ФАС уточняется, что торговые сети устанавливали различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию. Это ставило поставщиков в неравное положение по отношению друг другу, заключили в ведомстве.

Ранее ФАС обвинил магазины «Магнит» и «Дикси» в создании дискриминационных условий при доступе на товарный рынок для поставщиков продовольственных товаров. В отношении компаний, представляющих интересы торговых сетей, также были возбуждены дела.