В Испании задержали четвертого подозреваемого в причастности к теракту в Барселоне

Каталонская полиция сообщила о задержании четвертого подозреваемого в связи с терактами в городах Барселона и Камбрильс, сообщается в твиттере ведомства.

Личность задержанного не раскрывается.

В розыске остаются трое предполагаемых террористов, в их числе — водитель фургона, который сбил пешеходов в Барселоне. Им мог быть Муса Укабир — младший брат задержанного ранее Дриса Укабира. Еще пятеро нападавших убиты в Камбрильсе в ночь на 18 августа.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 14 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Оба инциндента связывают со взрывом, который в ночь на 17 августа произошел в Альканаре.