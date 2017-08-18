Россияне не стали отказываться от туров в Испанию после теракта в Барселоне

Российские туристы не спешат отказываться от туров в Испанию после теракта в Барселоне. За минувшие сутки не было ни одного отказа, рассказала «Новой газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Желающих досрочно вернуться на родину за прошедшие сутки нет. Спрос, конечно, снизится в ближайшие две недели, но отказов от туров мы не ждем. На сколько он снизится, пока сложно сказать, надо подождать: с момента теракта прошло меньше суток, невозможно оценить динамику, должно пройти хотя бы несколько дней», — сказала она.

По словам Ломидзе, исходя из практики, можно говорить о том, что отказов в дальнейшем не будет.

«К сожалению, за последние годы мы видим, что, как правило, отказов нет. Идет снижение объема бронирования. Какая-то часть людей решает подождать, как правило, переносит дату поездки», — добавила собеседница.

Небольшой спад обычно длится не больше двух недель, потом начинается постепенное восстановление спроса на туры. После терактов в Великобритании, по словам Ломидзе, спад наблюдался еще меньше — всего в течение нескольких дней. Двухнедельный спад наблюдался после терактов во Франции, Германии и Турции.

При этом жители европейских стран и США острее реагируют на теракты, нежели россияне, отметила Ломидзе. К ним относятся немцы, итальянцы, британцы, американцы, японцы.

«Если судить по Франции, то там снижение продаж по всем рынкам составила, насколько я помню, больше 10%, но эту цифру надо проверять. Туроператоры вынуждены были даже применить другую маркетинговую стратегию по восстановлению спроса на эту страну. И российский рынок был среди тех, кто меньше всего отреагировал — он практически не отреагировал на происходящее», — рассказала исполнительный директор АТОР.

Испания — одно из самых популярных европейских направлений, входит в пятерку самых продаваемых летних направлений, заключила собеседница.

17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали. Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Оба инцидента связывают со взрывом, который произошел в Альканаре в ночь на 17 августа.