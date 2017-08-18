Экс-полковника ГРУ Квачкова приговорили к полутора годам колонии за экстремизм

Приволжский окружной военный суд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об экстремизме, сообщает Интерфакс.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, Квачкову предстоит провести в колонии 2 года.

Квачков был признан виновным по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды» за размещенное в открытом доступе видеообращение. По мнению экспертов, в нем «содержатся признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных действий в отношении представителей госвласти», а также призывы к насильственному захвату власти «агрессивным, вооруженным способом».

Изначально Квачкову инкриминировали призывы к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), но затем дело переквалифицировали на другую статью.

Напомним, в 2013 году суд признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по делу о попытке организации военного мятежа и содействии террористической деятельности. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позже Верховный суд срок сократил срок до 8 лет.

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По версии следствия, Квачков якобы начал собирать «ополчение» в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах, которое, планировалось, захватит ближайшие военные части, а после двинется на Москву.

Дело полковника ГРУ имело гриф «секретно». Квачков свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признал.

До этого Квачков был дважды оправдан присяжными Мособлсуда по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.