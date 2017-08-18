В Свердловской области возбудили дело о хищении агитматериалов «Единой России»

Серовский муниципальный отдел МВД Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) из-за хищения со склада городского дворца культуры металлургов агитационных материалов «Единой России» и кандидата в свердловские губернаторы Евгения Куйвашева. Об этом «Коммерсанту» рассказали в местном отделении партии.

По словам собеседников издания, кража произошла накануне. По предварительным данным, неизвестные похитили около 3–5 тысяч экземпляров предвыборной газеты Евгения Куйвашева и 3–5 тысяч экземпляров листовок «Единой России» на выборах в местную думу.

Похитителей заметили, когда они перевозили агитационную продукцию со склада ГДК на завод «Первый бетонный», где ее перегрузили в бетономешалку. В результате до вмешательства полиции часть материалов была уничтожена.

В отделении «Единой России» считают, что за инцидентом может стоять движение «Серов — это мы!». Его возглавляет бывший мэр Екатеринбурга Владимир Анисимов. Сам Анисимов, как отмечает «Коммерсант», свою причастность к краже отрицает.

Ранеев в нескольких городах прошли обыски в штабах опоозиционного политика Алексея Навального, были изъяты листовки, газеты, футболки и другие агитматериалы. Полиция, в частности быскивала штаб в Хабаровске, в Иркутске, Казани, Москве.

31 июля произошло нападение на штаб Навального в Краснодаре. Пожилые активистки из «Отрядов Путина» заколотили досками дверь в штаб. Сторонники Навального вызвали полицию, но сотрудники правоохранительных органов ничего не предприняли.

Другое нападение на краснодарский штаб произошло 3 августа. Тогда после инцидента волонтеры штаба также написали несколько заявлений в полицию «на порчу имущества» и «на оскорбление фашистом».