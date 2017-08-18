Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал на четыре года российскую спортсменку Анну Пятых, сообщается на сайте суда.

Суд постановил, что спортсменка дважды нарушила антидопинговые правила. Срок дисквалификации Пятых отсчитывается с 15 декабря 2016 года, когда спортсменка была временно отстранена от соревнований.

«Результаты, достигнутые Пятых на чемпионатах мира в Осаке 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года, аннулированы, конфискуются любые титулы, награды, очки, призовые деньги, завоеванные в этот период», — сказано в сообщении суда.

В 2004 году Пятых стала чемпионкой России, прыгнув в 14,96 метров, это же звание она получила в 2006 году с прыжком в 14,67 метров. Росиянка дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира. В 2005 году она получила медаль в Хельсинки, а в 2009 году — в Берлине. В 2006 году в Гетеборге спортсменка получила бронзу на чемпионате Европы.