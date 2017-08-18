В Швеции россиянина обвинили во взятке в рамках расследования по материалам «Панамского досье»

Прокуратура Швеции предъявила обвинения во взятке россиянину Евгению Павлову, работающему в местном подразделении канадской компании «Бомбардье» (Bombardier), сообщает Associated Press.

По словам прокурора Томаса Форсберга, Павлов подкупил государственных служащих в Азербайджане, чтобы выиграть контракт стоимостью около 340 млн долларов на поставку сигнального оборудования для железных дорог.

Если Павлова признают виновным, то ему грозит до шести лет в тюрьме и депортация из страны.

10 марта Стокгольмский городской суд отправил Павлова под стражу. Представители полиции отказались сообщить о выдвинутом в адрес россиянина обвинении, ссылаясь на «конфиденциальность дела». Однако по информации «Новой газеты», россиянина обвиняли во взяточничестве.

Расследование, в рамках которого арестовали Павлова, было инициировано полицией Швеции после публикации в рамках так называемого «Панамского досье».

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы офшора Mossack Fonseca, — «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» «Бомбардье» поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. Первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина.