Глава Минтранса предложил заморозить строительство омского метро. Его не могут достроить с 1993 года

Омский метрополитен. Фото: сайт «Турпром»

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что строительство метрополитена в Омске требует больших средств и его проще законсервировать, чем вложить «сотни миллиардов рублей в его достройку». Об этом он сказал на форуме «Территория Смыслов» во Владимирской области.

«Просто сейчас мы были вынуждены сконцентрироваться на иных проектах, вызовах для транспортной системы, направлять бюджет только на самые прорывные и эффективные проекты. Это не только Крымский мост и Олимпиада, это "БАМ/Транссиб", московская Центральная кольцевая автомобильная дорога, Москва — Санкт-Петербург М11 и еще один проект который тоже подошел вплотную к стадии реализации — это высокоскоростная магистраль (Москва-Казань — ред.)», — пояснил Соколов.

При этом министр выразил надежду, что метрополитен в Омске когда-нибудь все-таки будет достроен.

«Но я уверен, что когда-то дойдут руки и до завершения этого проекта. Надеюсь, что у него достойное будущее», — сказал министр.

Проект омского метрополитена был разработан еще в 80-е годы. Строительство началось в 1993 году, сдача первого участка была запланирована к 300-летию Омска в 2016 году. За это время из бюджетов разных уровней на строительство было выделено более 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей — на возведение метромоста через Иртыш длиной 650 метров.

Напомним, в 2008 году в правительстве Омской области сообщали, что первый участок метрополитена в городе будет запущен в 2010 году.

А в 2012 году председатель правительства России Дмитрий Медведев поставил перед омскими властями задачу построить метро к 2016 году.