Эксперт: ФСБ не сможет повлиять на технологию блокчейн

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России не смогут повлиять на принцип шифрования технологии блокчейн. Скорее всего, спецслужбы намерены разработать собственный алгоритм шифрования для российских блокчейнов, применяемых в государственных структурах. Об этом заявил в беседе с «Новой газетой» основатель DeCenter Евгений Гордеев, комментируя сообщение газеты «Ведомости» о том, что ФСБ привлекли к разработке стандарта технологии блокчейн при Международной организации по стандартизации (ISO).

«Никто на рынке не понимает, что значит сообщение о том, что ФСБ будет участвовать в разработке стандартов шифрования блокчейн, потому что эта открытая технология подразумевает запуск всевозможных децентрализованных продуктов, где ни одна из сторон не может повлиять на тот принцип шифрования, который блокчейн поддерживает», — пояснил Гордеев.

Читайте также Почему игры в блокчейн не сделают нашу страну привлекательной для лидеров цифровой экономики

По его словам, если какая-то компания или ведомство «запустит свой собственный децентрализованный блокчейн и придумает собственный алгоритм шифрования, то ни ФСБ, ни ФБР, ни ЦРУ не смогут встроиться в этот стандарт шифрования или как-то помешать использовать этот блокчейн».

Гордеев предположил, что, «возможно, сейчас ведется разработка какого-то российского блокчейна, который будет использовать алгоритм шифрования, разработанный ФСБ». Такая работа может вестись для того, чтобы, например, при запуске этого блокчейна со стороны Центробанка или другого российского блокчейн-проекта, минимизировать потенциальные угрозы со стороны других государств.

«В настоящее время Внешэкономбанк и Минкомсвязи активно работают над тем, чтобы внедрить технологию блокчейн в российские структуры. Понятно, что алгоритмы шифрования должны быть проверенными и разработанными российской криптографическая школой. Я бы на месте государства, конечно, не применял бы блокчейны, где алгоритмы разработаны не нами, тем более, что у нас исторически одна из самых мощных школ шифрования», — заявил собеседник.

По мнению Гордеева, теоретически государство может на законодательном уровне ввести запрет, вплоть до уголовного наказания, за применение блокчейнов, которые используют не российский принцип шифрования. Однако, по его словам, такой сценарий маловероятен.

«Я слабо себе представляю, как можно ограничить использование децентрализованных сетей. Только если ввести полный запрет на использование блокчейна типа биткойн. Если это произойдет, то в таком случае страна полностью изолируется от будущего. Я в этот сценарий не верю, потому что тот же Внешэкономбанк сейчас, напротив, занимается популяризацией блокчейн-сетей, чтобы тем самым обеспечить интеграцию России в новую экономику, которая неподвластна западным санкциям. На эти цели Внешэкономбанк взял внушительный кредит у китайского банка — 55 млрд рублей», — заключил Гордеев.

17 августа газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников сообщила, что в комитет для разработки стандарта технологии блокчейн при Международной организации по стандартизации (ISO) вошли представители от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко.

Сам Маршалко сообщил изданию, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Комментировать свое участие в комитете ISO он отказался.

По словам одного из членов комитета Алексея Уривского, задача российских представителей в комитете ISO состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы.

По данным издания, осенью в России появится отдельный комитет по блокчейну. В августе Росстандарт начал набирать в него экспертов.