В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на прохожих

В центре города Турку в Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих на улице. Есть пострадавшие. Об этом сообщает финское издание YLE News

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

В сообщении издания говорится, что по предварительным данным, пострадали шесть человек. Уточняется, что нападавший задержан — полицейские при задержании выстрелили ему в ногу. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск возможных сообщников нападавшего.

Полиция также попросила людей избегать центр города.