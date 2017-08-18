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В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на прохожих

Общество

В центре города Турку в Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих на улице. Есть пострадавшие. Об этом сообщает финское издание YLE News.

В сообщении издания говорится, что по предварительным данным, пострадали шесть человек. Уточняется, что нападавший задержан — полицейские при задержании выстрелили ему в ногу. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск возможных сообщников нападавшего.

Полиция также попросила людей избегать центр города.

Теги:
финляндия

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