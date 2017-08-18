Навальный продал Life видео про свой отдых во Франции

Политик Алексей Навальный в своем блоге рассказал, что продал телеканалу Life видео про «отдых Навального во Франции». По словам оппозиционера, он вместе с женой в конце июля этого года поехал во Францию.

Позднее Life рассказал о поездке Навального, опубликовав видеозаписи с камер наблюдения. Тогда же в приложении LifeCorr издание объявило, что заплатят 50 тысяч рублей пользователю, который пришлет видео про отдых Навального.

В пятницу, 18 августа, телеканал разместил материал «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане», а также ролик, в котором политик гуляет по городу. Отмечается, что запись прислал «гражданский журналист».

Навальный рассказал, что видео сняла его жена Юлия. Он опубликовал оригинал ролика, который оказался длиннее, чем видео Life. Политик отметил, что вместо обещанным 50 тысяч рублей, они получили 10 тысяч. По его словам, он переведет деньги на свою президентскую кампанию.