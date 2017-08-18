Подписавших письмо генпрокурору Чайке чеченцев соберут в центре Грозного на «акцию покаяния»

обновление 18:55 (мск). Магомеду Тазбиеву стало плохо. С подозрением на сердечный приступ его увезла «скорая».

В чеченском поселке Красная Турбина, за событиями в котором следит «Новая газета», идут масштабные полицейские рейды.

По нашей информации, у людей, подписавших письмо генпрокурору Юрию Чайке, требуют признания в том, что они ставили свои подписи (имена, фамилии, адреса), не зная содержания письма.

Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отца и дядю молодых людей, за которых вступился поселок, вновь забрали из дома.

Обоим задержанным, как нам известно, заявлены требования явиться в центр города, на проспект Путина, где в ближайшее время состоится «акция подписантов письма генеральному прокурору». По замыслу организаторов акции, люди, подписавшие письмо Чайке, должны стоять и скандировать: «Нас ввели в заблуждение!».

Напомним, днем ранее «Новая газета» рассказала о том, как 162 жителя поселка Красная Турбина письменно обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении двух молодых людей — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в желании уехать в Сирию. Как утверждается в письме, показания у молодых людей получали под пытками.

Вскоре после публикации инциаторов письма — родственников обвиняемых — вывезли в Старопромысловское РОВД, где избили.

К вечеру 17 августа стало известно: подсудимые молодые люди полностью признали свою вину.