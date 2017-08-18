Один человек убит при нападении в финском Турку

В финском городе Турку в результате нападения неизвестного с ножом погиб как минимум один человек, восемь человек госпитализированы. Об этом сообщает финское издание YLE news.

Правоохранительные органы разыскивают еще нескольких предполагаемых нападавших. Жителям советуют не появляться в центре города.

Ранее в пятницу в центре города Турку в Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих на улице. Полиция задержала нападавшего — при задержании он оказал сопротивление — ему выстрелили в ногу.