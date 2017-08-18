Телеканал и радиостанция Life прекратят вещание

Телеканал и радиостанция Life прекращают свое вещание, сообщил источник «Новой газеты» в холдинге. Ранее об этом со ссылкой на два источника сообщал РБК.

РБК писал, что 18 августа коллективу объявят о переменах, источник «Новой» подтвердил эту информацию. По его словам, сегодня сотрудникам канала объявили о сокращении. Он предположил, что в связи с этим уволить могут около 30 сотрудников.

Первая волна сокращений, по его словам, прошла еще весной. Тогда уволили большое количество людей. Точное число уволенных сотрудников собеседник «Новой» назвать затруднился.

«В начале года Life планировал запустить стриминговое вещание и отказаться от традиционных новостей. Однако процесс шел вяло. Габрилянов посчитал, что телевидение в том виде, в котором существует сейчас, умерло, и решил переключить основные мощности на интернет-проекты типа Mash», — пояснил причину изменений источник «Новой».

Он добавил, что 18 августа станет последним рабочим днем для многих сотрудников, при этом известно об этом было давно.

Кроме этого, ТАСС со ссылкой на источник в холдинге сообщает, что вещание телеканала будет прекращено, однако останутся другие проекты.

«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается [телевещание]. На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями Лайфа на сайте и в соцсетях», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Вместе с тем РБК со ссылкой на источники сообщал, что канал Life меняет формат вещания, и в нынешнем виде он фактически прекращает существование.

При этом акционер и гендиректор холдинга News Media, в структуру которого входит Life, Арам Габрелянов заявил изданию, что речь о закрытии канала не идет. «Мы прекращаем передачу новостей сюжетами», — пояснил он.

По словам Габрелянова, на канале останутся стримы (потоковые трансляции основных событий), которые продолжат транслироваться в том числе в кабельных сетях.