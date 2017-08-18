Опубликованы фотографии подозреваемых в совершении терактов в Каталонии
Полиция Каталонии объявила розыск четырех подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.
La policÃa peina Catalunya en busca de cuatro fugitivos relacionados con los atentados https://t.co/XiYHJvipQU pic.twitter.com/6oBLbCAYsj— La Vanguardia (@LaVanguardia) August 18, 2017
По информации издания, в розыск объявлены четверо марокканцев Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами возрасте от 17 до 22 лет.
Ранее полиция назвала возможным исполнителем теракта в Барселоне 18-летнего Мусу Укабира. Сообщалось также, что в организации терактов участвовали 12 человек.
Правоохранительные органы уже задержали четверых подозреваемых, в том числе Дриса Укабира, который добровольно обратился в полицию с заявлением о пропаже паспорта.
Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате атаки погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).
Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Они были застрелены полицией.