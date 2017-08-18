Новая газета

Опубликованы фотографии подозреваемых в совершении терактов в Каталонии

Общество

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Полиция Каталонии объявила розыск четырех подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

По информации издания, в розыск объявлены четверо марокканцев Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами возрасте от 17 до 22 лет.

Ранее полиция назвала возможным исполнителем теракта в Барселоне 18-летнего Мусу Укабира. Сообщалось также, что в организации терактов участвовали 12 человек.

Правоохранительные органы уже задержали четверых подозреваемых, в том числе Дриса Укабира, который добровольно обратился в полицию с заявлением о пропаже паспорта.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате атаки погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Они были застрелены полицией.

Теги:
теракт , испания

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