El Pais: исполнитель теракта в Барселоне был убит в Камбрильсе

Водитель фургона, сбивший пешеходов в центре Барселоны, был убит полицией в Камбрильсе при попытке совершения теракта. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Других подробностей не сообщается.

При этом издание La Vanguardia сообщило, что полиция Каталонии объявила розыск четырех подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, среди которых и предполагаемый водитель фургона Мусса Укабир.

Ранее полиция назвала возможным исполнителем теракта в Барселоне 18-летнего Мусу Укабира. Сообщалось также, что в организации терактов участвовали 12 человек.

Правоохранительные органы уже задержали четверых подозреваемых, в том числе Дрисса Укабира, который добровольно обратился в полицию с заявлением о пропаже паспорта.

Накануне фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате атаки погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Они были застрелены полицией.