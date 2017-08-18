Новая газета

Трамп уволил советника по стратегическим вопросам

Политика

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Президент США Дональд Трамп уволил советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сэндерс.

«Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к решению, что это будет последним [рабочим днем] Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего лучшего», — сказала она. 

Ранее СМИ сообщали о намерении Трампа уволить Бэннона.  Как пишет New York Times, увольнение советника связано с интервью, которое тот дал 16 августа изданию American Prospect. В нем Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.

Теги:
белый дом, сша, трамп

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