Президент США Дональд Трамп уволил советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сэндерс.

«Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к решению, что это будет последним [рабочим днем] Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего лучшего», — сказала она.

Ранее СМИ сообщали о намерении Трампа уволить Бэннона. Как пишет New York Times, увольнение советника связано с интервью, которое тот дал 16 августа изданию American Prospect. В нем Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.