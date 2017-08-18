Трамп уволил советника по стратегическим вопросам
Президент США Дональд Трамп уволил советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сэндерс.
«Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к решению, что это будет последним [рабочим днем] Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего лучшего», — сказала она.
Ранее СМИ сообщали о намерении Трампа уволить Бэннона. Как пишет New York Times, увольнение советника связано с интервью, которое тот дал 16 августа изданию American Prospect. В нем Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.