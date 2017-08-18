СК ответил на просьбу деятелей культуры освободить экс-директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет не нашел оснований для изменения меры пресечения арестованному экс-директору «Гоголь-Центра» Алексею Малобродскому. Об этом сообщается на сайте Совета правам человека (СПЧ).

В ответе на письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Малобродского замглавы СК Игорь Краснов отметил, что обвинение в его адрес «подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств и материалами оперативно-разыскной деятельности».

«В настоящее время оснований для изменения меры пресечения на более мягкую не имеется, в том числе с наличием у него двойного гражданства. Решение об избрании меры пресечения признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции», — говорится в ответном письме.

Ранее деятели культуры и искусства попросили освободить из-под стражи экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. В обращении также отмечалось, что «театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела „Седьмой студии“, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами».

Под обращением подписались актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Виктор Ерофеев, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач и другие.

Напомним, Алексея Малобродского задержали 19 июня по делу о мошенничестве. 18 июля суд решил продлить его арест на три месяца. Малобродского, а также бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву и экс-директора Юрия Итина обвиняют в хищении бюджетных средств.